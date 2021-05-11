Участники и участницы тренингов будут изучать проектный менеджмент, фандрайзинг, сетевание и коммуникацию. При регистрации можно выбрать удобную для себя дату.

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На Подзамче организуют бесплатные тренинги

По словам организаторов инициативы "Підзамче. Нарешті!", эти тренинги призваны создать новую традицию взаимодействия в общине. Основная цель – помочь людям создавать и эффективнее продвигать собственные идеи, кооперироваться и добиваться успеха в своих сообществах.

Зарегистрироваться могут все желающие, однако организаторы будут отдавать предпочтение авторам идей проектов львовского района Подзамче.

"Часто есть так, что именно хорошего планирования не хватает для воплощения замыслов. Умение вкладывать идею в проектную заявку хорошо учит ее сканировать, и таким образом, видеть под разными углами. Подзамчевские инициативы нуждаются именно в этой выучке", – рассказала соорганизатор Мануфактуры проектов "Нарешті!" Оксана Кузенко.

Смотрите фото с предыдущих тренингов Мануфактуры проектов "Нарешті!" / Фото "Підзамче. Нарешті!"

Участники и участницы тренинга будут учиться созданию проекта от идеи до реализации, привлечению ресурсов, написанию проектной заявки, коммуникации и сетеванию. Следующие тренинги пройдут 20, 27, 28 и 29 мая во Дворце Гната Хоткевича, который находится на улице Кушевича, 1.

Зарегистрироваться на удобную для себя дату и узнать время тренинга можно по ссылке. События пройдут с соблюдением карантинных требований.



Тренинги Мануфактуры проектов "Нарешті!" / Фото "Підзамче. Нарешті!"