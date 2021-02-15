Во Львове будут ремонтировать водопроводы: где не будет воды 15 февраля
На ряде львовских улиц 15 февраля временно отключат воду / 24 канал
Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 15 февраля на ряде улиц города временно отключат воду.
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Доленко и Любинской. Водоснабжение планируют восстановить до 15:00.
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Где во Львове не будет воды с 10:00 до 14:00
- улица Подстригача – все дома.
Где во Львове не будет воды с 11:45 до 15:00
- улица Выговского – все дома;
- улица Кульчицкой – все дома;
- улица Любинская – все дома;
- улица Петлюры – все дома.
После завершения проведения ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды – загрязнение воды ржавчиной, что смывается с внутренних стенок водопровода.
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