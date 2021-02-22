Во Львове в суд направили обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя одного из официально незарегистрированных молодежных христианских обществ. 47-летнего мужчину обвиняют в развращении и изнасиловании несовершеннолетних девушек.

Согласно информации из официальных судебных реестров, говорится о львовянине Романе Московченко. Он возглавлял официально незарегистрированное Молодежно-христианское общество "Дети Христа".

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Детали дела

Против Московченко пока открыты 11 уголовных производств. Они насчитывают 147 эпизодов по факту половых преступлений в отношении 6 девушек в возрасте от 11 до 14 лет. Начинал их совершать обвиняемый еще в 2005 году.

По данным следствия, мужчина с 2003 по 2018 годы работал координатором внешних связей в учебно-воспитательном комплексе "Школа-гимназия святой Софии".

От руководства заведения он получил разрешение на проведение в помещении собраний общества "Дети Христа".

Там, а также в помещении, которое принадлежит храму "Святого Архистратига Михаила", он, по данным следствия, якобы и совершал преступления против несовершеннолетних.

Он приводил потерпевшую в отдельное складское помещение на территории храма, где совершал в отношении малолетней развратные действия сексуального характера. В частности, приказывал потерпевшей обнажать свои половые органы и с целью удовлетворения своей половой страсти рассматривал обнаженную малолетнюю потерпевшую и прикасался пальцами рук к ее половым органам,

– говорится в материалах дела.



Роман Московченко начал совершать половые преступления в отношении несовершеннолетних еще в 2005 году / Фото взято из соцсетей

Что еще выяснило следствие

Во время таких встреч Московченко "обнажал свой половой орган и касался ним к обнаженным частям тела малолетних".

Кроме того, мужчина насиловал несовершеннолетних.

Такие действия происходили якобы под предлогом наказания за плохое поведение детей или в качестве возмещения затрат на них.

Среди пострадавших были как дети из полных семей, так и дети-сироты и лишенные родительской опеки.

Заметим! Христианское общество, которое возглавлял Московченко, согласно информации в соцсетях, занималось организацией христианских детских лагерей, проведением лекций для детей на религиозную тематику, посещало с подарками и выступлениями интернаты и детские дома.

Какиев доказательства свидетельствуют против Московченко

По его месту жительства следователи обнаружили и изъяли цифровые носители информации с фото и видео и другие доказательства. Они, утверждает следствие, якобы указывают на совершение подозреваемым действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Также о факте развращения и изнасилования рассказали шестеро пострадавших девушек, которые в то время были несовершеннолетними. Среди них – дети-сироты, лишенные родительской опеки и дети из полных семей.

Были установлены жертвы злоумышленника. Сегодня это молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события, и их можно понять,

– говорят в полиции.

В прокуратуре Львовской области в свою очереь сообщили, что во время досудебного расследования провели психолого-психиатрическаю экспертизу. Она установила вменяемость обвиняемого.

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Обвиняемый Роман Московченко в суде при избрании меры пресечения (сентябрь 2020 года) / Фото Нацполиции

Что об обвинении говорят сам Москвовченко и его защита

Мужчина пока не признает инкриминируемые ему преступления. Его адвокат Анна Худоба рассказала, что дело не является однозначным и сроки давности уже прошли. Также она настаивает на повторной психолого-психиатрической экспертизе для подзащитного.

Вменяемость установлена по состоянию на октябрь 2020 года. Но пока у него – очень серьезные расстройства и он не только нуждается, а требует лечения, немедленного вмешательства психиатра. Он стал овощем. И об этом известно правоохранительным органам,

– отметила юрист.

По ее словам, подозреваемый неоднократно пытался совершить самоубийство во время досудебного расследования.