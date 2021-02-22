Приказывал детям обнажаться и совершал развратные действия: во Львове будут судить псевдопастора
Во Львове в суд направили обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя одного из официально незарегистрированных молодежных христианских обществ. 47-летнего мужчину обвиняют в развращении и изнасиловании несовершеннолетних девушек.
Источник:"Громадське"
Согласно информации из официальных судебных реестров, говорится о львовянине Романе Московченко. Он возглавлял официально незарегистрированное Молодежно-христианское общество "Дети Христа".
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Детали дела
Против Московченко пока открыты 11 уголовных производств. Они насчитывают 147 эпизодов по факту половых преступлений в отношении 6 девушек в возрасте от 11 до 14 лет. Начинал их совершать обвиняемый еще в 2005 году.
- По данным следствия, мужчина с 2003 по 2018 годы работал координатором внешних связей в учебно-воспитательном комплексе "Школа-гимназия святой Софии".
- От руководства заведения он получил разрешение на проведение в помещении собраний общества "Дети Христа".
- Там, а также в помещении, которое принадлежит храму "Святого Архистратига Михаила", он, по данным следствия, якобы и совершал преступления против несовершеннолетних.
Он приводил потерпевшую в отдельное складское помещение на территории храма, где совершал в отношении малолетней развратные действия сексуального характера. В частности, приказывал потерпевшей обнажать свои половые органы и с целью удовлетворения своей половой страсти рассматривал обнаженную малолетнюю потерпевшую и прикасался пальцами рук к ее половым органам,
– говорится в материалах дела.
Роман Московченко начал совершать половые преступления в отношении несовершеннолетних еще в 2005 году / Фото взято из соцсетей
Что еще выяснило следствие
- Во время таких встреч Московченко "обнажал свой половой орган и касался ним к обнаженным частям тела малолетних".
- Кроме того, мужчина насиловал несовершеннолетних.
- Такие действия происходили якобы под предлогом наказания за плохое поведение детей или в качестве возмещения затрат на них.
- Среди пострадавших были как дети из полных семей, так и дети-сироты и лишенные родительской опеки.
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- По его месту жительства следователи обнаружили и изъяли цифровые носители информации с фото и видео и другие доказательства. Они, утверждает следствие, якобы указывают на совершение подозреваемым действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
- Также о факте развращения и изнасилования рассказали шестеро пострадавших девушек, которые в то время были несовершеннолетними. Среди них – дети-сироты, лишенные родительской опеки и дети из полных семей.
Были установлены жертвы злоумышленника. Сегодня это молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события, и их можно понять,
– говорят в полиции.
В прокуратуре Львовской области в свою очереь сообщили, что во время досудебного расследования провели психолого-психиатрическаю экспертизу. Она установила вменяемость обвиняемого.
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Обвиняемый Роман Московченко в суде при избрании меры пресечения (сентябрь 2020 года) / Фото Нацполиции
Что об обвинении говорят сам Москвовченко и его защита
Мужчина пока не признает инкриминируемые ему преступления. Его адвокат Анна Худоба рассказала, что дело не является однозначным и сроки давности уже прошли. Также она настаивает на повторной психолого-психиатрической экспертизе для подзащитного.
Вменяемость установлена по состоянию на октябрь 2020 года. Но пока у него – очень серьезные расстройства и он не только нуждается, а требует лечения, немедленного вмешательства психиатра. Он стал овощем. И об этом известно правоохранительным органам,
– отметила юрист.
По ее словам, подозреваемый неоднократно пытался совершить самоубийство во время досудебного расследования.
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