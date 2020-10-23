Во Львове перед Ратушей публично читали отрывки из запрещенной книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Все для того, чтобы поддержать автора и издательство Vivat.

Мероприятие организовали онлайн-медиа "Свідомі" и ОО"Форум издателей". Чтение началось примерно в 19: 00, передает 24 канал.

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К мероприятию присоединились немало львовян. Обязательным условием для всех было соблюдение социальной дистанции и наличие защитных масок.



Публичные чтения во Львове / Фото 24 канала

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Львовяне сохраняют необидхну дистанцию / Фото 24 канала

Смотрите видео 24 канала с публичным чтением отрывка книги "Дело Василия Стуса"

Что стоит знать о деле

Дарницкий районный суд Киева 19 октября 2020 года запретил распространять книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука.

Согласно решению суда, некоторые фразы из книги оскорбляют честь и достоинство кума Путина.

После решения суда весь тираж "Дела о Василии Стусе" раскупили за считанные часы.

Издательство Vivat, несмотря на запрет суда, напечатает еще один тираж книги Вахтанга Кипиани. Он будет насчитывать 3500 экземпляров.



Цитаты, за которые судился Медведчук / инфографика 24 канала