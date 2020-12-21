На Львовщине правоохранители разоблачили злоумышленников, которые пытались создать фейковые органы местной власти во Львове и на Сколивщине. Полицейские провели ряд обысков в помещениях фигурантов дела и изъяли множество доказательств преступления.

В течение декабря 2020 года злоумышленники проводили собрания жителей Львовщины. Они пытались создать органы местной власти, которые дублируют те, что уже существуют. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как злоумышленники пытались создать фейковые органы власти

7 декабря злоумышленники провели собрание с жителями села Верхняя Рожанка. Во время собрания, которые происходили на кухне частного дома, жители села избрали председателя и депутатов самопровозглашенного Верхнерожанковского сельсовета.

частного дома, жители села самопровозглашенного Верхнерожанковского сельсовета. На следующий день, 8 декабря, злоумышленники организовали похожие сборы для львовян . На собрании они побудили местных жителей создать фейковый орган государственной власти под названием "орган местного самоуправления Львовского городского совета".

. На собрании они побудили местных жителей создать фейковый орган государственной власти под названием "орган местного самоуправления Львовского городского совета". Правоохранители установили личности 6 злоумышленников. Ими оказались 48-летний житель Каменка-Бугского района, 38-летняя жительница Сколевского района, 60-летний львовянин и 3 жителей Ровненской области в возрасте 49, 56 и 57 лет.

В течение 18 – 20 декабря правоохранители провели 6 обысков в помещениях фигурантов дела во Львовской и Ровненской областях.

в помещениях фигурантов дела во Львовской и Ровненской областях. Полицейские изъяли мобильные телефоны, флешки и диски, протоколы собраний, газеты и документы с данными об образовании незаконных органов местного самоуправления и другие вещественные доказательства.



Злоумышленники пытались создать фейковые органы власти во Львове и Верхней Рожанке / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленникам

Правоохранители открыли уголовное производство за самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением общественно опасных деяний. Санкция статьи предусматривает наказание – до 1700 гривен штрафа, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы сроком до 3 лет.

Сейчас следователи проводят досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Полиция установила личности 6 злоумышленников / Фото полиции Львовщины



Сейчас продолжается досудебное расследование / Фото полиции Львовщины