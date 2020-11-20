Тысяча долларов за год: во Львове работник суда получил взятку за отмену приговора – фото
На горячем во время получения 3 тысяч долларов задержали работника аппарата Львовского окружного административного суда. 20 ноября он якобы получил взятку за содействие в принятии нужного "клиенту" решения.
О разоблачении предполагаемого коррупционера сообщили в фейсбуке работники пресс-службы СБУ Львовской области. Госслужащий, по данным следствия, хотел воспользоваться личными знакомствами с коллегией судей.
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За 3 тысячи долларов он обещал добиться отмены решения суда первой инстанции.
Что известно о задержании работника суда во Львове
Как утверждают правоохранители, сотрудник окружного суда хотел помочь приговоренному к 3 годам тюрьмы мужчине избежать наказания.
Во время получения всей суммы взятки его задержали представители СБУ.
Деньги работник суда положил в карман / Фото пресс-службы Управления СБУ во Львовской области
Задержанному инкриминируют злоупотребление влиянием. Вскоре ему сообщат о подозрении и будут избирать меру пресечения.
Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Сейчас следователи проверяют других лиц, которые могли быть причастны к этому преступлению. Досудебное расследование продолжается.
Госслужащего поймали с поличным / Фото пресс-службы Управления СБУ во Львовской области
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