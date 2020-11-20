На горячем во время получения 3 тысяч долларов задержали работника аппарата Львовского окружного административного суда. 20 ноября он якобы получил взятку за содействие в принятии нужного "клиенту" решения.

О разоблачении предполагаемого коррупционера сообщили в фейсбуке работники пресс-службы СБУ Львовской области. Госслужащий, по данным следствия, хотел воспользоваться личными знакомствами с коллегией судей.

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За 3 тысячи долларов он обещал добиться отмены решения суда первой инстанции.

Что известно о задержании работника суда во Львове

Как утверждают правоохранители, сотрудник окружного суда хотел помочь приговоренному к 3 годам тюрьмы мужчине избежать наказания.

Во время получения всей суммы взятки его задержали представители СБУ.



Деньги работник суда положил в карман / Фото пресс-службы Управления СБУ во Львовской области

Задержанному инкриминируют злоупотребление влиянием. Вскоре ему сообщат о подозрении и будут избирать меру пресечения.

Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сейчас следователи проверяют других лиц, которые могли быть причастны к этому преступлению. Досудебное расследование продолжается.



Госслужащего поймали с поличным / Фото пресс-службы Управления СБУ во Львовской области