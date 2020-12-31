Более 560 работников львовских заведений образования, которые болели коронавирусом, получат по 10 тысяч гривен материальной помощи. Всего в городском бюджете предусмотрели более 5,8 миллиона гривен на выплату пособий преподавателям и воспитателям.

Первые 563 работника школ, садиков и внешкольных учреждений, которым диагностировали коронавирус, получат материальную помощь в размере 10 тысяч гривен. Управление соцзащиты ЛГС уже осуществило все соответствующие начисления. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Что известно о выплате материальных пособий преподавателям

Материальную помощь получат все педагоги, которые болели коронавирусом.

Имеем важное сообщение для работников учебных заведений Львова! Педагоги, которым диагностирована коронавирусная болезнь COVID-19, получат от города материальную помощь. Поэтому первые 563 работника школ, садиков и внешкольных заведений получат по 10 тысяч гривен,

– отметили в управлении образования ЛГС.

В городском бюджете предусмотрели более 5,83 миллиона гривен на выплату материальных пособий львовским работникам образования. Соответствующие распоряжения подписал мэр города Андрей Садовый.

Управление соцзащиты 30 декабря уже осуществило все соответствующие начисления. Всего 1490 работников учебных заведений подали заявления на получение материальной помощи. Первые 563 педагога получат деньги еще до конца года, а остальные – уже в 2021 году.

Обратите внимание! С начала пандемии коронавируса на Львовщине подтвердили более 60,9 тысячи случаев инфицирования COVID-19. Более 46 тысяч пациентов выздоровели, а более 1,7 тысячи – умерли от осложнений болезни. За сутки 30 декабря на Львовщине обнаружили еще 363 случая инфицирования коронавирусом, среди которых 265 – во Львове.