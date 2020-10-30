На львовской Ратуше утром 30 октября вывесили баннер с карикатурой на судей КСУ и лозунгом "Конституционный Суд на службе у коррупционеров". Таким образом городские власти выразили свою позицию относительно решения суда об отмене электронного декларирования.

Накануне, вечером 29 октября, активисты пикетировали ЛОГА. Львовяне требовали не допускать отмены электронного декларирования. Об этом сообщил ZAXID.NET. Читайте также Антиконституционный государственный переворот, – Садовой о решении КСУ Баннер "Конституционный суд на службе у коррупционеров" Несколькометровый баннер вывесили над главным входом во Львовский горсовет.

На нем изображен судья-марионетка, которым управляет Черная рука.

Под карикатурным изображением разместили лозунг – "Конституционный Суд на службе у коррупционеров".

Львовская мэрия довольно часто выражает свою позицию таким образом.

Львовскую Ратушу украшает лозунг "Конституционный Суд на службе у коррупционеров" / Фото ZAXID.NET Об акции протеста у лога Вечером 29 октября под ЛОГА неравнодушные львовяне протестовали против решения Конституционного суда. Акцию протеста организовали активисты партий "Самопомощь", "Голос" и "Украинской Галицкой Партии".

Протестующие требовали не допустить отмены электронного декларирования. На их плакатах были лозунги: "Долой волков в судейских шкурах", "Мы против продажного суда" и другие. Обратите внимание! 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Решение приняли по иску народных депутатов от ОПЗЖ и "За будущее".