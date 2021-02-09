Во Львове еще больше разгуляется непогода: Садовый призвал горожан не использовать автомобили
Все коммунальные службы Львова работают в усиленном режиме. Однако непогода пока не закончилась – синоптики прогнозируют, что 11 и 12 февраля будет падать значительный снег. Поэтому мэр города Андрей Садовый предложил несколько методов борьбы с последствиями стихии.
Источник:фейсбук Андрея Садового
Мэр поблагодарил за помощь военные части, курсантов университета БЖД и лицея имени Героев Крут и всех неравнодушных львовян, которые присоединились к уборке снега во Львове. По словам Садового, ситуация на львовских дорогах стала намного лучше, несмотря на постоянный снегопад.
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Какие методы борьбы с непогодой предложил Садовый
Мэр Львова рассказал, что гидрометцентр предупреждает о значительных осадках 11 и 12 февраля. Поэтому Садовый предложил горожанам несколько мероприятий, которые помогут Львову "пройти испытания снегом и справиться с последствиями стихии". В частности он попросил львовян не использовать частный транспорт.
Без лишней необходимости (нужно – 24 канал) не использовать частный транспорт, а если все же такая необходимость есть, то не парковаться на проезжих частях и поворотах. Это блокирует проезд для общественного транспорта и снегоочистительной техники,
– пояснил городской голова.
По словам мэра, львовские школы совместно с родителями будут решать, в каком формате проводить обучение 11 и 12 февраля.
"И с этого сразу следует просьба к работодателям разрешить своим работникам выполнять работу дистанционно. Школы точно будут открытыми, и если ребенку не с кем остаться дома, то конечно может учиться оффлайн", – добавил Садовый.
Также мэр напомнил владельцами магазинов, кафе и других частных заведений, тротуары возле них – это их ответственность.
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