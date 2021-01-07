Во Львове разоблачили подпольное казино: организаторам грозит немалый штраф – фото
Во Львове правоохранители разоблачили подпольное казино. Игорный бизнес организовали 6 львовян. Злоумышленникам грозит немалый штраф.
Всем 6 злоумышленникам уже сообщили о подозрении в занятии игорным бизнесом. Им грозит до 680 тысяч гривен штрафа. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.
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Как мужчины организовали подпольное казино
- Правоохранители установили, что участники организованной группы, в состав которой входили 6 львовян, создали подпольное казино во Львове.
- Злоумышленники оборудовали помещение, где посетители могли играть азартные игры на игровых автоматах.
- Обязательным условием была уплата игроком денег для возможности осуществления ставок.
- Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли рабочую станцию администратора (ноутбук и системный блок компьютера), программные модули специализированного программного обеспечения, 7 ноутбуков, черновую бухгалтерию, мобильные телефоны и около 10 тысяч гривен.
Смотрите фото обыска в подпольном казино / Фото Львовской облпрокуратуры
Что грозит злоумышленникам
Следователи сообщили о подозрении в занятии игорным бизнесом всем 6 злоумышленникам. Санкция статьи предусматривает штраф от 170 до 680 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности на 1 год.
Вскоре суд изберет злоумышленникам меры предосторожности. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
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