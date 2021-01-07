Во Львове правоохранители разоблачили подпольное казино. Игорный бизнес организовали 6 львовян. Злоумышленникам грозит немалый штраф.

Всем 6 злоумышленникам уже сообщили о подозрении в занятии игорным бизнесом. Им грозит до 680 тысяч гривен штрафа. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.

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Как мужчины организовали подпольное казино

Правоохранители установили, что участники организованной группы, в состав которой входили 6 львовян, создали подпольное казино во Львове.

Злоумышленники оборудовали помещение, где посетители могли играть азартные игры на игровых автоматах.

Обязательным условием была уплата игроком денег для возможности осуществления ставок.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли рабочую станцию ​​администратора (ноутбук и системный блок компьютера), программные модули специализированного программного обеспечения, 7 ноутбуков, черновую бухгалтерию, мобильные телефоны и около 10 тысяч гривен.

Смотрите фото обыска в подпольном казино / Фото Львовской облпрокуратуры

Что грозит злоумышленникам

Следователи сообщили о подозрении в занятии игорным бизнесом всем 6 злоумышленникам. Санкция статьи предусматривает штраф от 170 до 680 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности на 1 год.

Вскоре суд изберет злоумышленникам меры предосторожности. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.