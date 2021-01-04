Во Львове разработали приложение "Львов 1580" для гаджетов Apple, с помощью которого можно удобно обращаться на горячую линию города. Ранее приложение было доступно только для пользователей ОС Android, однако в конце все львовяне могут загрузить его на свой телефон или планшет.

Каждое сообщение, которое приходит через приложение на Горячую линию города Львова, не останется без внимания. Об этом мэр города Андрей Садовый сообщил на своей фейсбук-странице.

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Как загрузить приложение "Львов 1580"

У нас хорошие новости для львовян, которые пользуются гаджетами Apple. Теперь приложение "Львов 1580" тоже доступно для вас. Помните, что каждое сообщение, которое вы оставили на Горячей линии города Львова, делает Львов лучше,

– сообщил Садовый.

Бесплатно скачать приложение для гаджетов Apple можно, перейдя по ссылке.

В свою очередь, пользователи ОС Android могут скачать приложение здесь.

Коротко о приложении "Львов 1580"

Приложение "Львов 1580" создали для удобного направления инициатив и предложений на Горячую линию города Львова – городскую многоканальную телефонную службу, где каждый львовянин может получить нужную консультацию. Эта служба не только консультирует, но и контролирует, как решаются конкретные проблемы.

После регистрации с помощью приложения "Львов 1580" у пользователя будет возможность: