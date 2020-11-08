В центре Львова 8 ноября группа людей с национальной символикой Беларуси развернула большой бело-красно-белый национальный флаг. Как рассказали сами участники акции, они являются гражданами Беларуси, но были вынуждены уехать из родной страны.

Большой национальный флаг Беларуси развернули прямо в центре Львова возле памятника Тарасу Шевченко на проспекте Свободы. Об этом сообщила журналистка 24 канала.

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Львовяне такую акцию восприняли в основном положительно или же просто нейтрально. Часть людей просто проходили мимо, оглядываясь на это действо. Некоторые останавливались, чтобы сделать фото или снять видео.

Были и такие люди, которые радостно восприняли это. Они поддерживали молодежь, которая развернула бело-красно-белый флаг – символ массовых протестов в Беларуси.

Как рассказали журналистке 24 канала сами участники акции, они являются гражданами Беларуси. Но из-за сложной и нестабильной политической ситуации в их стране вынуждены были уехать.

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Во Львове развернули национальный флаг Беларуси / Фото 24 канала ( Юлия Рипак)