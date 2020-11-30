Во Львовском центре легочного здоровья с января 2021 года планируют развернуть дополнительные места для больных коронавирусом. После окончания реконструкции кислородной системы в медучреждении обустроят 220 коек для пациентов с COVID-19.

Сейчас в центре легочного здоровья проводят реконструкцию кислородной системы. С января здесь планируют устанавливать по 50 коек, пока в медучреждения не будет 200 – 220 мест для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Когда в медучреждении появятся новые кровати для больных коронавирусом

Сейчас мы проводим реконструкцию всей кислородной системы в нашей больнице, чтобы мы могли поставить еще один газификатор. Площадка для него уже готов, мы ждем оборудования. Мы устанавливаем газификатор и тогда сможем развернуть еще 200 - 220 коек для пациентов с Covid-19 и его осложнениями,

– рассказал гендиректор центра Любомир Рак.

Подготовительные работы планируется завершить до конца декабря. Так, с января в медучреждении разворачивать по 40 – 50 дополнительных кроватей.

Рак добавил, что персонал Центра легочного здоровья готов к приему большего количества больных коронавирусом, но здесь не хватает медсестер.

Сейчас в реанимационном отделении медучреждения есть 12 коек для тяжелых больных, которые постоянно заполнены. 10 пациентов с коронавирусом постоянно находятся на аппаратах ИВЛ.

Обратите внимание! С начала пандемии коронавируса во Львове и области подтвердили более 46 тысяч случаев инфицирования COVID-19. К сожалению, 1,2 тысячи пациентов умерли, но более 29 тысяч человек выздоровели. В сутки, 29 ноября, на Львовщине обнаружили 442 новых больных, среди них 215 львовян.