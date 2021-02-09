Во Львове на развитие Музея народной архитектуры и быта потратят 18 миллионов гривен: фото
Во Львове городское управление культуры планирует инвестировать в развитие Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого 18 миллионов гривен. В частности, деньги направят на строительство информационно-образовательного центра и административного корпуса для музея.
Источник:Львовский горсовет
Музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого находится на улице Чернеча Гора, 1. Городская власть планирует его расширять.
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Что построят в музее народной архитектуры и быта
В музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого работают над развитием инфраструктуры. При входе на его территорию построят информационно-образовательный центр. Он станет лицом музея, ведь будет первым сооружением, которое будут видеть посетители. В центре создадут места для творческой и научной деятельности и помещения для админперсонала. Там разместят конференц-залы, лектории и специально обустроенную выставочную площадку. Именно через информационно-образовательный центр посетители будут попадать в музей.
Здесь ранее проводила работы подрядная организация "Стройкоминвестиция". Однако с ней соглашение расторгли. Поэтому городское управление культуры выбрало нового подрядчика, который сейчас работает над строительством центра – ООО "Бизнес-вектор ГК".
Всего на развитие музея планируют направить 18 миллионов гривен:
- на строительство информационно-образовательного центра – 17 миллионов гривен;
- на строительство административного помещения – 1 миллион гривен.
На развитие музея архитектуры направят 18 миллионов гривен / Фото ЛГС
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