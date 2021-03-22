В Восьмой городской клинической больнице Львова в течение следующих 10 дней развернут еще одно отделение для больных COVID-19. В медучреждении доставят 40 коек с кислородом и 30 мест в реанимации.

Таким образом город получит одну из крупнейших больниц на западе Украины для больных коронавирусом – 420 коек.

Читайте также Локдаун во Львове продлили до апреля

Мэр Андрей Садовый отметил, что персонал медицинского учреждения очень быстро принимает важные решения. Ведь "жизнь людей – превыше всего".

Хочу сказать отдельное спасибо Львовскому университету жизнедеятельности. В эти дни их студенты привлечены к демонтажным работам во многих медицинских учреждениях города. Без их помощи было бы очень сложно. Надеемся, что эти кровати никому не понадобятся. Но должны быть готовы ко всему,

– отметил городской председатель Львова.

Он также поблагодарил всех медиков, которые не покладая рук спасают жизни людей, и призвал беречь себя и родных.

Обратите внимание! В течение последних нескольких дней уже 400 медработников согласились помочь львовянам в борьбе с коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом во Львове: коротко

С начала пандемии во Львове и области зафиксировали более 94 тысяч случаев заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки, 21 марта, COVID-19 обнаружили в 937 человек.

В Восьмой городской клинической больнице сейчас находится 161 пациент.



Более 94 тысяч жителей Львовщины заразились коронавирусом / Фото ЛГС