Во Львове срочно разворачивают реанимационное отделение для больных COVID-19
В Восьмой городской клинической больнице Львова в течение следующих 10 дней развернут еще одно отделение для больных COVID-19. В медучреждении доставят 40 коек с кислородом и 30 мест в реанимации.
Источник:Андрей Садовый в телеграме
Таким образом город получит одну из крупнейших больниц на западе Украины для больных коронавирусом – 420 коек.
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Мэр Андрей Садовый отметил, что персонал медицинского учреждения очень быстро принимает важные решения. Ведь "жизнь людей – превыше всего".
Хочу сказать отдельное спасибо Львовскому университету жизнедеятельности. В эти дни их студенты привлечены к демонтажным работам во многих медицинских учреждениях города. Без их помощи было бы очень сложно. Надеемся, что эти кровати никому не понадобятся. Но должны быть готовы ко всему,
– отметил городской председатель Львова.
Он также поблагодарил всех медиков, которые не покладая рук спасают жизни людей, и призвал беречь себя и родных.
Ситуация с коронавирусом во Львове: коротко
- С начала пандемии во Львове и области зафиксировали более 94 тысяч случаев заражения коронавирусом.
- За прошедшие сутки, 21 марта, COVID-19 обнаружили в 937 человек.
- В Восьмой городской клинической больнице сейчас находится 161 пациент.
Более 94 тысяч жителей Львовщины заразились коронавирусом / Фото ЛГС
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