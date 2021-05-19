Инцидент произошел в 17:00 в микрорайоне Рясне на улице Шевченко. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства несчастного случая.

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Ребенок выпал из окна 3 этажа

  • Патрульные получили вызов о несчастном случае на улице Шевченко. Там из окна жилого дома выпала 10-летняя девочка.
  • Не теряя времени, на место вызова выехали правоохранители.
  • Они обеспечили беспрепятственный проезд кареты скорой во двор дома.
  • После патрульные и медики донесли ребенка к скорой и сопроводили ее в медучреждение.
  • По информации ZAXID.NET, ребенок получил травму позвоночника.
  • Пока неизвестно, где были родители девочки, когда произошел несчастный случай. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
  • Заместитель главного врача городской детской клинической больницы Львова Федор Осым рассказал, что ребенок, вероятно, получил перелом позвонка поясничного отдела позвоночника. Девочке должны еще провести дообследование.
  • По информации правоохранителей, матери пострадавшей 32 года, а отцу – 38 лет. Также у них есть еще один ребенок 2014 года рождения.

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Девочка выпала из окна 3 этажа / Фото патрульной полиции Львовщины