Во Львове реформируют медицинскую отрасль: что изменится для врачей и пациентов

Депутаты Львовской мэрии утвердили концепцию развития отрасли здравоохранения. Городские больницы объединят в 3 Территориальные медицинские объединения, чтобы усилить их работу.

Во Львове планируют реформировать медучреждения вторичной помощи. Это позволит врачам получать более высокие зарплаты, а пациентам качественные услуги.

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Депутаты ЛГС поддержали новую медицинскую стратегию

Определение о развитии медицинской отрасли на территории Львовской городской территориальной общины поддержали 54 депутата горсовета. По словам мэра Львова Андрея Садового, в последнее время более сложного решения не было.

Я не знаю другого решения, которое бы имело такое большое погружение. Чтобы быть здоровыми, надо иметь качественную медицинскую помощь и медицинские учреждения. Мы сделали первый, но очень важный шаг. Мы объединились, и это важно,

– отметил городской голова.

Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко добавил, что проект постановления наработали совместно с медицинскими экспертами, главными врачами львовских медучреждений и депутатами, в частности, профильной комиссией. Работа над концепцией продолжалась в течение последних нескольких месяцев.

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Что предполагает новая медицинская стратегия

Москаленко рассказал, что во Львове начнут реализовать следующую стадию медицинской реформы. Первым шагом будет изменение системы управления, а вторым – создание 3 территориальных медицинских объединений.

Чиновник добавил, что проект USAID поддержал Львов. Его представители публично заявили, что в случае принятия решения о развитии медицинской отрасли, городу предоставят грант для разработки детальных экономических моделей и планов функционирования объединений.

"То, что мы предлагаем, – это реформа, и делать реформы – не так просто. Но, если мы ставим цель 2 главные цели, повышение качества медицинских услуг и улучшение условий труда медицинских работников, это неизбежно", – отметил Москаленко.

Во Львове создадут 3 ТМО

Директор юридического департамента ЛГС Гелена Пайонкевич сообщила, что в городе создадут 3 коммунальных некоммерческих предприятия – львовские территориальные медицинские объединения. Реорганизация и слияние начнутся через 5 дней после принятия постановления. Процедура продлится не менее 2 месяцев, согласно законодательству Украины.

"По опыту скажу, что эта процедура может длиться как минимум 4 – 5 месяцев, а может и дольше, поэтому есть вопросы согласования с трудовыми коллективами, переоформление лицензий и перезаключение договоров, то есть работы у нас много", – подытожила Пайонкевич.

Во Львове создадут такие территориальные медицинские объединения:

Львовское ТМО "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи", которое объединит Клиническую больницу скорой медицинской помощи, 8-ю городскую клиническую больницу и Городскую детскую клиническую больницу.

Львовское ТМО "Больница планового лечения, реабилитации и паллиативной помощи" объединит Львовскую 1-ю городскую клиническую больницу имени Князя Льва, в 4-ю городскую клиническую больницу, 5-ю городскую клиническую больницу и Больницу "Хоспис".

Львовское ТМО "Акушерства и гинекологии", которое объединит родильный клинический дом № 1 и 3-ю городскую клиническую больницу.

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Изменения ждут медиков и пациентов

Вследствие образования ТМО у медиков улучшатся условия труда. Больницы будут получать деньги за услуги, предоставленные конкретному пациенту. Поэтому эффективные медучреждения смогут увеличить свое финансирование по новой системе. Да, там улучшится диагностика и лечение благодаря обновлению оборудования.

Также медучреждения будут иметь еще больше возможностей для развития, а врачи смогут инициировать открытие новых медицинских направлений. Например, по такому принципу в Больнице скорой помощи создали "Центр трансплантологии". Кроме этого, врачи смогут работать над научно-исследовательскими разработками, привлекая международные гранты и государственный бюджет.

Пациентов также ждет много преимуществ, ведь в больницах увеличится перечень, и повысится качество услуг. Это станет возможным благодаря привлечению новых медицинских пакетов.