Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 2 марта
В 4 районах Львова 2 марта будут выключать свет / 24 канал
Специалисты "Львовоблэнерго" продолжают проводить плановые ремонты электросетей города. Поэтому 2 марта некоторые улицы в Галицком, Франковском, Шевченковском и Сиховском районах временно останутся без света.
Источник:"Львовоблэнерго"
Причина выключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 19:00.
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Где не будет света в Галицком районе с 8:00 до 17:00
- улица Дорошенко – дома № 15, 17;
- проезд Кривая Липа – дома № 1, 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 9.
Где не будет света в Сиховском районе с 9:00 до 19:00
- улица Стрыйская – дома № 117, 127.
Где не будет света во Франковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Научная, дом № 52.
Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Ряснянская – дома № 52а, 110, 132.
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