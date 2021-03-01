В 4 районах Львова 2 марта будут выключать свет / 24 канал

Специалисты "Львовоблэнерго" продолжают проводить плановые ремонты электросетей города. Поэтому 2 марта некоторые улицы в Галицком, Франковском, Шевченковском и Сиховском районах временно останутся без света.