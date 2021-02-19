Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 22 февраля
На ряде львовских улиц 22 февраля не будет света / 24 канал
Во Львове продолжают ремонтировать электросети. Поэтому 22 февраля ряд улиц в Галицком, Франковском и Лычаковском районах временно останутся без света.
Источник:"Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
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Где не будет света в Галицком районе с 10:00 до 15:00
- улица Балабана – дом № 12;
- улица Дорошенко – дома № 16, 23, 25;
- улица Дрогобыча – дома № 4, 6, 8, 10;
- улица Костюшко – дом № 3;
- улица Сечевых Стрельцов – дома № 4, 5, 8, 10, 10А, 12, 17.
Где не будет света в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00
- улица Гулака-Артемовского – дома № 1, 2, 7, 9, 11;
- улица Левицкого – дома № 2, 4, 5, 6, 7, 11.
Где не будет света во Франковском районе с 8:00 до 17:00
- улица Ковалева – дома № 1, 2, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 27Б, 29;
- улица Стрыйская – дома № 100, 100а, 108З.
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