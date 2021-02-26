"Львовоблэнерго" будет ремонтировать электросети: где не будет света 1 марта
Во Львове 1 марта будут выключать свет / 24 канал
Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты электросетей. Поэтому 1 марта в некоторых домах Франковского и Шевченковского районов будут выключать свет.
Источник:"Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
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Где не будет света во Франковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Айвазовского – дома № 1, 1Б, 3, 3B, 3А, 5, 5А, 5Б, 5В, 7, 7А, 9, 9А, 11, 11А, 11Б;
- улица Веделя – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- улица Жемчужника – дома № 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17;
- улица Кобылицы – дома № 27, 29, 38, 40;
- улица Музыки – дома № 4, 46Б, 48, 50А, 52А, 54.
Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Жовкивская – дома № 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 9А, 13;
- улица Прилбицкая – дома № 4А, 14А;
- улица Сосенко – дом № 30;
- улица Стримка – дома № 2, 2А, 2Ц, 3, 4, 5, 6, 7
- улица Хмельницкого – дома № 72, 74, 105, 105А, 109А, 113;
- улица Школьная – дома № 6, 8.
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