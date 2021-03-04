В Сыховском и Франковском районах Львова 5 марта будут выключать свет / 24 канал

Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты электросетей. Поэтому 5 марта некоторые улицы в Сыховском и Франковском районах временно останутся без света.