Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 5 марта
В Сыховском и Франковском районах Львова 5 марта будут выключать свет / 24 канал
Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты электросетей. Поэтому 5 марта некоторые улицы в Сыховском и Франковском районах временно останутся без света.
Источник:"Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 18:00.
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Где не будет света в Сиховском районе с 9:00 до 18:00
- улица Стрыйская – дома № 117, 127.
Где не будет света во Франковском районе с 8:00 до 17:00
- улица Бойчука – дома № 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
- улица Боткина – дом № 33;
- улица Ефремова – дом № 37.
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