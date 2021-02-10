Во Львове ремонтируют водопровод: где не будет воды 10 февраля
Дома в центре Львова 10 февраля останутся без воды / Фото из открытых источников
Во Львове случился прорыв водопровода на улице Франко. Поэтому на время проведения ремонтных работ на ряде улиц 10 февраля выключат воду.
Источник:"Львовводоканал"
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улице Ивана Франко. Водоснабжение планируют восстановить к 20:00.
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Где во Львове не будет воды с 10:00 до 20:00
- улица Гнатюка – все дома;
- улица Винниченко – все дома;
- улица Галицкая - все дома;
- площадь Григоренко - все дома;
- улица Герцена – все дома;
- улица Донцова – все дома;
- улица Князя Романа - все дома;
- улица Ковжуна – все дома;
- улица Костюшко - все дома;
- улица Курбаса – все дома;
- улица листа - все дома;
- улица Левицкого – все дома;
- улица Менцинского – все дома;
- улица Михальчука – все дома;
- улица Нижанковского – все дома;
- улица Парфановичів – все дома;
- улица Поповича – все дома;
- проезд Кривая Липа - все дома;
- улица Руданского – все дома;
- улица Русская - все дома;
- улица Саксаганского – все дома;
- проспект Свободы – все дома;
- улица Тиктора – все дома;
- улица Торговая - все дома;
- улица Фредра - все дома;
- улица Фурманская - все дома;
- улица Чайковского – все дома;
- проспект Шевченко – все дома;
- улица Даниила Галицкого - все дома;
- улица Городецкая – дома № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51;
- улица Дорошенко – дома № 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;
- улица Зелена – дома № 1, 3, 5, 8, 10, 11а, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26гу, 28, 30, 34, 36;
- улица Зеленая – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 5д, 5к, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57а, 57гу, 57, 58, 60, 61, 69, 69а, 70, 72, 73, 77, 78, 82, 83, 84, 85;
- улица Лычаковская – дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21а, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 37а, 37, 38, 39, 39а, 41, 41а, 43, 45, 47;
- улица Франко – дома №2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79;
- улица Хмельницкого – дома №1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 27а, 28а, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 73.
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