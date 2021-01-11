Во Львове будут ремонтировать водопроводы: где не будет воды 11 января
Во Львове 11 января на ряде улиц отключат воду / 24 канал
"Львовводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы города. Поэтому из-за проведения плановых работ 11 января во Львове на ряде улиц временно отключат воду.
Причина отключения воды – ремонтные работы на улицах Антоненко-Давидовича, Краткой и Воздушной. Водоснабжение планируется восстановить до 16:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".
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Где во Львове не будет воды с 9:50 до 13:00
- улица Антоненко-Давидовича – дома № 1, 3, 7, 9;
- улица Кавалеридзе – дома № 2, 4;
- улица Сихивская – дома № 7, 9, 15, 15, 17, 19, 21;
- проспект Красной Калины – дома № 85а, 85.
Где во Львове не будет воды с 10:15 до 16:00
- улица Братьев Михновских – все дома;
- улица Зализнычная – все дома;
- улица Затышная – все дома;
- улица Короткая – все дома;
- улица Стародубская – все дома;
- улица Стороженко – все дома;
- улица Чоловского – все дома;
- улица Шараневича – все дома;
- улица Щекавицкая – все дома.
Где во Львове не будет воды с 10:45 до 13:00
- улица Повитряна – дома № 92, 94;
- улица Сирка – дома № 16, 21, 21/1, 23;
- улица Суботивская – дома № 7, 7а, 7/3, 9, 9а, 9/1, 11, 11а.
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