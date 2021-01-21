Во Львове будут ремонтировать водопроводы: где не будет воды 21 января
На ряде львовских улиц 21 января выключат воду / 24 канал
Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 21 января ряд улиц города временно останется без водоснабжения.
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Низинной и Театральной. Водоснабжение планируется восстановить до 14:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".
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Где во Львове не будет воды с 11:00 до 14:00
- улица Ловецкая – все дома;
- улица Низинная – дома № 2, 4.
Где во Львове не будет воды с 11:15 до 12:15
- улица Абхазская – все дома;
- улица Багалия – все дома;
- улица Загорная – все дома;
- улица Леннона – все дома;
- улица Миколайчука – все дома;
- улица Нагорная – все дома;
- улица Камышовая – все дома;
- улица Плуговая – все дома;
- улица Розточье – все дома;
- улица Студинского – все дома;
- улица Щурата – все дома.
Где во Львове не будет воды с 11:30 до 13:00
- улица Беринды – все дома;
- улица Братьев Рогатинцев – все дома;
- улица Галицкая – все дома;
- площадь Катедральная – все дома;
- площадь Мицкевича – все дома;
- улица Староеврейская – все дома;
- улица Театральная – все дома;
- площадь Яворского – все дома;
- проспект Свободы – дома № 6, 10, 12.
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