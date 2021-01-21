Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 21 января ряд улиц города временно останется без водоснабжения.

Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Низинной и Театральной. Водоснабжение планируется восстановить до 14:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала". Интересно Прогноз погоды во Львове и области на 21 января: морозы отступают Где во Львове не будет воды с 11:00 до 14:00 улица Ловецкая – все дома;

улица Низинная – дома № 2, 4. Где во Львове не будет воды с 11:15 до 12:15 улица Абхазская – все дома;

улица Багалия – все дома;

улица Загорная – все дома;

улица Леннона – все дома;

улица Миколайчука – все дома;

улица Нагорная – все дома;

улица Камышовая – все дома;

улица Плуговая – все дома;

улица Розточье – все дома;

улица Студинского – все дома;

улица Щурата – все дома. Где во Львове не будет воды с 11:30 до 13:00 улица Беринды – все дома;

улица Братьев Рогатинцев – все дома;

улица Галицкая – все дома;

площадь Катедральная – все дома;

площадь Мицкевича – все дома;

улица Староеврейская – все дома;

улица Театральная – все дома;

площадь Яворского – все дома;

проспект Свободы – дома № 6, 10, 12. Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях воды во Львове можно узнать на сайте " Львовводоканала".