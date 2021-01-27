"Львовводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы города. Потому 27 января из-за запланированных работ ряд львовских улиц временно останется без водоснабжения.

Источник: "Львовводоканал"

Причина отключения воды во Львове – проведение ремонтных работ на улицах Антонича, Донцова, Караимской и Колесы. Водоснабжение планируется восстановить до 17:00.

Интересно Из-за ремонта электросетей 27 января в 5 районах Львова выключат свет: список адресов

Где во Львове 27 января не будет воды

улица Антонича – дома № 49-57 – с 10:45 до 15:00;

улица Донцова – все дома – с 11:30 до 15:45;

улица Караимская – все дома – с 10:45 до 17:00;

улица Колесы – все дома – с 11:50 до 15:00;

улица Венецианова – все дома – с 11:50 до 15:00.

После окончания ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды – загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.

Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях воды во Львове можно узнать на сайте " Львовводоканала".