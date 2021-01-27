Во Львове будут ремонтировать водопроводы: где не будет воды 27 января
Ряд львовских улиц 27 января останутся без воды / 24 канал
"Львовводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы города. Потому 27 января из-за запланированных работ ряд львовских улиц временно останется без водоснабжения.
Источник: "Львовводоканал"
Причина отключения воды во Львове – проведение ремонтных работ на улицах Антонича, Донцова, Караимской и Колесы. Водоснабжение планируется восстановить до 17:00.
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Где во Львове 27 января не будет воды
- улица Антонича – дома № 49-57 – с 10:45 до 15:00;
- улица Донцова – все дома – с 11:30 до 15:45;
- улица Караимская – все дома – с 10:45 до 17:00;
- улица Колесы – все дома – с 11:50 до 15:00;
- улица Венецианова – все дома – с 11:50 до 15:00.
После окончания ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды – загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.
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