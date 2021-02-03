Во Львове будут ремонтировать водопроводы: где не будет воды 3 февраля
Во Львове 3 февраля на ряде улиц отключат воду / Фото из открытых источников
"Львовводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы города. Поэтому из-за запланированных работ 3 февраля на ряде улиц Львова временно отключат воду.
Источник: "Львовводоканал"
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Хоткевича, Скрипника, Лемковской и Китайской. Водоснабжение планируется восстановить до 16:00.
Интересно Из-за ремонт электросетей во Львове 3 февраля выключать свет: список улиц
Где во Львове не будет воды с 10:00 до 13:00
- улица Хоткевича – дома № 50, 52;
- проспект Красной Калины – дома № 58а, 58б, 58в, 58г.
Где во Львове не будет воды с 10:15 до 14:00
- улица Драгана – дома № 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 30/2;
- улица Освицька – дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
- улица Скрипника – дома № 8, 10, 12, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 27а, 27 / а, 29а, 31, 31а;
- проспект Красной Калины – дома № 70, 72а.
Где во Львове не будет воды с 10:15 до 16:00
- улица Долинского – все дома;
- улица Замарстиновская – все дома;
- улица Кушевича – все дома;
- улица Лемкивская – все дома;
- улица Тесленко – все дома.
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