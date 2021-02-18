Во Львове будут ремонтировать водопроводы: где не будет воды 18 февраля
Во Львове 18 февраля на ряде улиц отключат воду / 24 канал
Специалисты "Львовводоканала" продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов города. Поэтому во Львове 18 февраля ряд улиц временно останутся без водоснабжения.
Причина отключения воды – замена входной запорной арматуры на ЦТП на улице Сластиона. Водоснабжение планируется восстановить до 17:00.
Интересно Из-за ремонта электросетей во Львове 18 февраля 4 района останутся без света: список улиц
Где во Львове не будет воды с 9:00 до 17:00
- улица Выгода – дома № 54, 56, 58, 60, 62;
- улица Низинная – дом № 60;
- улица Сластиона – дом № 58;
- улица Широкая – дома № 75, 77.
После завершения ремонтных работ специалисты "Львовводоканала" будут проводить промывку уличной водопроводной сети. В этот период возможно временное ухудшение качества воды – окраска воды ржавчиной, что смывается с внутренних стенок трубопроводов.
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