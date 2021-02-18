Специалисты "Львовводоканала" продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов города. Поэтому во Львове 18 февраля ряд улиц временно останутся без водоснабжения.

Причина отключения воды – замена входной запорной арматуры на ЦТП на улице Сластиона. Водоснабжение планируется восстановить до 17:00.

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Где во Львове не будет воды с 9:00 до 17:00

улица Выгода – дома № 54, 56, 58, 60, 62;

улица Низинная – дом № 60;

улица Сластиона – дом № 58;

улица Широкая – дома № 75, 77.

После завершения ремонтных работ специалисты "Львовводоканала" будут проводить промывку уличной водопроводной сети. В этот период возможно временное ухудшение качества воды – окраска воды ржавчиной, что смывается с внутренних стенок трубопроводов.

Обратите внимание! Информацию о других аварийных и плановых отключениях воды во Львове можно узнать на сайте "Львовводоканала".