Во Львове будут ремонтировать водопроводы: где не будет воды 18 января
Во Львове 18 января ряд улиц останется без водоснабжения / Фото из открытых источников
Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 18 января дома на ряде улиц временно останутся без водоснабжения.
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Широкой, Кревецкого и Сечевых Стрельцов. Водоснабжение планируют восстановить до 15:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".
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Где во Львове не будет воды с 9:30 до 12:00
- улица Выгода – все дома;
- улица Низинная – все дома;
- улица Сластиона – все дома;
- улица Широкая – дома № 55, 63, 65, 67, 69.
Где во Львове не будет воды с 10:15 до 14:00
- улица Кревецкого – все дома;
- улица Селянская – все дома;
- улица Хвылевого – все дома.
Где во Львове не будет воды с 10:30 до 15:00
- улица Гнатюка – все дома;
- улица Костюшко – все дома;
- улица Курбаса – все дома;
- улица Михальчука – все дома;
- улица Наливайко – все дома;
- улица Сечевых Стрельцов – все дома;
- улица Тиктора – все дома.
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