Во Львове будут ремонтировать водопроводы: где не будет воды 1 февраля
Во Львове 1 февраля ряд улиц останется без воды / Фото из открытых источников
Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 1 февраля ряд улиц временно останется без водоснабжения.
Источник: "Львовводоканал"
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Грабянки, Матейко, Розточья, Стефаника и Кульпарковской. Водоснабжение планируется восстановить до 16:00.
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Где во Львове не будет воды с 10:30 до 13:30
- улица Грабянки – все дома.
Где во Львове не будет воды с 11:00 до 14:00
- улица Дорошенко – все дома;
- улица Матейко – все дома;
- улица Технична – все дома;
- улица Каменяров – все дома;
- улица Крушельницкой – все дома.
Где во Львове не будет воды с 11:15 до 14:00
- улица Загирна – все дома;
- улица Нагирна – все дома;
- улица Розточья – все дома.
Где во Львове не будет воды с 12:15 до 16:00
- улица Глебова – все дома;
- улица Драгоманова – все дома;
- улица Калича Гора – все дома;
- улица Кирилла и Мефодия – все дома;
- улица Кобылянской – все дома;
- улица Коцюбинского – все дома;
- улица Поповича – все дома;
- улица Стефаника – все дома.
Где во Львове не будет воды с 11:15 до 15:15
- улица Выговского – дома № 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87;
- улица Кульпарковская – дома № 158, 160, 162, 164, 164а, 166, 168, 172, 172/1, 178, 178/28, 180, 190;
- улица Кульчицкой – дома № 4, 6, 8, 12, 14, 16а.
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