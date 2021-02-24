Во Львове из-за ремонта водопроводов 24 февраля будут выключать воду / 24 канал

Специалисты "Львовводоканала" продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов города. Поэтому 24 февраля ряд улиц во Львове временно останутся без воды.