Во Львове будут ремонтировать водопроводы: где не будет воды 24 февраля
Во Львове из-за ремонта водопроводов 24 февраля будут выключать воду / 24 канал
Специалисты "Львовводоканала" продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов города. Поэтому 24 февраля ряд улиц во Львове временно останутся без воды.
Источник:"Львовводоканал"
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Стрыйской и Довженко. Водоснабжение планируют восстановить к 17:00.
Интересно Из-за ремонта электросетей в 5 районах Львова 24 февраля будут выключать свет: список улиц
Где во Львове 24 февраля не будет воды
- улица Стрыйская – дома № 77 – 107 – с 10:00 до 17:00;
- улица Довженко – дома № 12, 14, 16, 18, 20, 22 – с 10:00 до 15:00;
- улица Зубровская – дома № 26, 28, 28-1, 30, 34а, 34, 34в, 34г – с 10:00 до 15:00;
- улица Манастырского – дома № 1, 2а, 2, 3, 3а, 5, 7, 9 – с 10:00 до 15:00.
После завершения проведения ремонтных работ возможно временное загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.
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