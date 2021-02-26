Во Львове 26 февраля на ряде улиц выключат воду / 24 канал

Специалисты "Львовводоканала" 26 февраля будут проводить несколько аварийных и плановых ремонтов водопроводов. Поэтому на ряде улиц во Львове временно будут выключать воду.