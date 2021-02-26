Во Львове будут ремонтировать водопроводы: где не будет воды 26 февраля
Во Львове 26 февраля на ряде улиц выключат воду / 24 канал
Специалисты "Львовводоканала" 26 февраля будут проводить несколько аварийных и плановых ремонтов водопроводов. Поэтому на ряде улиц во Львове временно будут выключать воду.
Источник:"Львовводоканал"
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Остроградских, Кленовой, Вулецкой и Скорины. Водоснабжение планируют восстановить к 14:00.
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Где во Львове не будет воды с 9:30 до 14:00
- улица Остроградских – дома № 2 – 12;
- улица Кленовая – все дома;
- улица Медовой Пещеры – все дома;
- улица Скорины – все дома.
Где во Львове не будет воды с 10:45 до 14:00
- улица Зеленая – все дома;
- улица Дунайская – все дома;
- улица Днестровская – все дома;
- улица Луганская – все дома;
- улица Навроцкого – все дома;
- улица Керченская – все дома;
- улица Вулецкая – все дома;
- улица Пивколо – все дома;
- улица Простора – все дома;
- улица Липовая Аллея – все дома;
- улица Выгон – все дома;
- улица Раковского – все дома;
- улица Венгерская – все дома;
- улица Жасминовая – все дома;
- улица Орлиная – все дома;
- улица Радость – все дома;
- улица Сиреневая – все дома;
- улица Белоцерковская – все дома;
- проспект Червоной Калины – дома № 1 – 7, 2 – 16;
- улица Пироговка – все дома;
- улица Крымская – все дома;
- улица Колодезная – все дома;
- улица Меблярская – все дома;
- улица Сливовая – все дома;
- улица Шахтерская – все дома;
- улица Тернопольская – все дома;
- улица Стуса – все дома;
- улица Листопадная – все дома;
- улица Танячкевича – все дома;
- улица Карбышева – все дома;
- улица Литвиненко – все дома;
- улица Героев Крут – все дома;
- улица Каменецкая – все дома;
- улица Сумская – все дома;
- улица Раховская – все дома;
- улица Разбежная – все дома;
- улица Росистая – все дома;
- улица Витряковая – все дома;
- улица Бережанская – все дома;
- улица Равнинная – все дома;
- улица Соседняя – все дома;
- улица Козловского – все дома;
- улица Ромашковая – все дома;
- улица Рядовая – все дома;
- улица Брусничная – все дома;
- улица Колодзинского – все дома;
- улица Колейная – все дома;
- улица Гостинная – все дома;
- улица Розовая – все дома;
- улица Радужная – все дома.
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