Celentano Ristorante стал первым заведением во Львове, отменившим штраф за нарушение карантина выходного дня. Галицкий райсуд Львова 30 ноября отказался штрафовать ресторан.

В первый день карантина выходного дня, 14 ноября, правоохранители составили протокол на администратора заведения. Однако суд закрыл дело о нарушении рестораном карантина из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как на ресторан составили протокол о нарушении карантина

В первый день карантина выходного дня, 14 ноября, Celentano Ristorante продолжал принимать посетителей.

Однако в заведение пришли полицейские. Они составили админпротокол о нарушении карантина выходного дня на администратора ресторана.

Основатель сети пиццерий Марк Зархин отметил, что Celentano Ristorante на площади Рынок стал первым заведением в городе, на которое составили протокол в тот день.

Как происходил суд

Согласно постановлению Галицкого райсуда Львова, правоохранители составили протокол на администраторша ресторана. Однако на судебное заседание она не пришла. При этом администратор предоставила свои письменные объяснения.

Женщина рассказала, что она является лишь наемной работницей, поэтому не может определять, когда заведение работает, а когда – нет. Администратор добавила, что протокол на нее составили с нарушениями. Именно поэтому она попросила суд закрыть дело.

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Какой приговор вынес суд

Судья Олег Юркив, который рассматривал дело, отметил, что в протоколе, составленном на администратора Celentano Ristorante, не указано, какую именно статью закона "О защите населения от инфекционных болезней" нарушила женщина.

"О защите населения от инфекционных болезней" Также в админпротоколе не было данных о свидетелях правонарушения, их письменных объяснений и каких-либо других доказательств.

правонарушения, их письменных объяснений и каких-либо других доказательств. Юркив также согласился с тем, что администратор является наемной работницей . Поэтому она не может отвечать за нарушение карантина выходного дня.

. Поэтому она не может отвечать за нарушение карантина выходного дня. Интересно, что за такое правонарушение ей грозило от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.

Судья, исследовав все материалы дела, закрыл производство из-за отсутствия состава админправонарушения.

из-за отсутствия состава админправонарушения. Однако на решение суда еще можно подать апелляцию.

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