Пожар возник в 15:16 на улице Пулюя, 29. Сейчас правоохранители пытаются установить причины возникновения возгорания.

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В ресторане "Старый маяк" случился пожар

  • В 15:16 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в доме №29 на улице Пулюя.
  • На территории бывшего ресторана "Старый маяк" загорелась беседка.
  • К ликвидации пожара привлекли одну пожарную машину.
  • Спасатели локализовали пожар в 15:26, а полностью преодолеть пламя удалось в 15:30.
  • Огонь полностью уничтожил деревянную беседку.
  • Однако, к счастью, в результате пожара никто не пострадал.
  • Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания.

Смотрите видео пожара на улице Пулюя во Львове:

 

У Львові на території колишнього ресторану трапилась масштабна пожежа: фото і відео
​Пожар возник в 15:16 / Фото ГСЧС Львовщины

У Львові на території колишнього ресторану трапилась масштабна пожежа: фото і відео
В результате возгорания беседка сгорела дотла​ / Фото ГСЧС Львовщины

У Львові на території колишнього ресторану трапилась масштабна пожежа: фото і відео
Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины