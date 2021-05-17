Пожар возник в 15:16 на улице Пулюя, 29. Сейчас правоохранители пытаются установить причины возникновения возгорания.
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В ресторане "Старый маяк" случился пожар
- В 15:16 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в доме №29 на улице Пулюя.
- На территории бывшего ресторана "Старый маяк" загорелась беседка.
- К ликвидации пожара привлекли одну пожарную машину.
- Спасатели локализовали пожар в 15:26, а полностью преодолеть пламя удалось в 15:30.
- Огонь полностью уничтожил деревянную беседку.
- Однако, к счастью, в результате пожара никто не пострадал.
- Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания.
Смотрите видео пожара на улице Пулюя во Львове:
Пожар возник в 15:16 / Фото ГСЧС Львовщины
В результате возгорания беседка сгорела дотла / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают причины возникновения пожара / Фото ГСЧС Львовщины