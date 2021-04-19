Локдаун во Львове продлится до 4 мая. Несмотря на запрет заведениям общественного питания принимать посетителей, в ресторане Park. Art of Rest 18 апреля состоялась масштабная вечеринка.

Сейчас Львов находится в красной зоне. Рестораны, пабы и кафе города могут работать только на доставку или на вынос.

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В Park. Art of Rest устроили многолюдную вечеринку

Первый заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко рассказал, что несмотря на карантин, в ресторанном комплексе Park. Art of Rest, расположенном в Парке культуры, 18 апреля устроили масштабную вечеринку.

Тот момент, когда одни соблюдают карантин, а другие в эту минуту – устраивают массовые действа в Park. Art of Rest. Презирая работу врачей, соблюдение карантина своими коллегами из других заведений питания и нарушая все возможные нормы здравого смысла во время карантина,

– отметил чиновник

По словам Москаленко полиция сразу выехала на место для составления протокола и внесения в ЕРДР. Чиновник добавил, что из-за нарушения карантина 19 апреля на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС заведение закроют.

Смотрите видео вечеринки в Park. Art of Rest:

Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

Во Львовской области коронавирусом заболели более 123,39 тысячи людей. К сожалению, 3050 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 89,6 тысячи человек выздоровели.

Согласно решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, 25 марта область перешла в красную зону. Сейчас здесь действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.

Во Львове решили продлить локдаун до 4 мая.

Из-за нарушения карантина в городе закрыли ряд заведений.

Городской глава Андрей Садовый рассказал, что карантин дал результат, ведь медицинская система не дала сбой.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала