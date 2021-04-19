Несмотря на карантин, в известном львовском ресторане устроили масштабную вечеринку: видео
Локдаун во Львове продлится до 4 мая. Несмотря на запрет заведениям общественного питания принимать посетителей, в ресторане Park. Art of Rest 18 апреля состоялась масштабная вечеринка.
Источник:фейсбук Андрея Москаленко
Сейчас Львов находится в красной зоне. Рестораны, пабы и кафе города могут работать только на доставку или на вынос.
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В Park. Art of Rest устроили многолюдную вечеринку
Первый заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко рассказал, что несмотря на карантин, в ресторанном комплексе Park. Art of Rest, расположенном в Парке культуры, 18 апреля устроили масштабную вечеринку.
Тот момент, когда одни соблюдают карантин, а другие в эту минуту – устраивают массовые действа в Park. Art of Rest. Презирая работу врачей, соблюдение карантина своими коллегами из других заведений питания и нарушая все возможные нормы здравого смысла во время карантина,
– отметил чиновник
По словам Москаленко полиция сразу выехала на место для составления протокола и внесения в ЕРДР. Чиновник добавил, что из-за нарушения карантина 19 апреля на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС заведение закроют.
Смотрите видео вечеринки в Park. Art of Rest:
Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове
- Во Львовской области коронавирусом заболели более 123,39 тысячи людей. К сожалению, 3050 пациентов умерли от осложнений болезни. Однако более 89,6 тысячи человек выздоровели.
- Согласно решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, 25 марта область перешла в красную зону. Сейчас здесь действуют ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.
- Во Львове решили продлить локдаун до 4 мая.
- Из-за нарушения карантина в городе закрыли ряд заведений.
- Городской глава Андрей Садовый рассказал, что карантин дал результат, ведь медицинская система не дала сбой.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала
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