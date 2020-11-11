Во Львове 11 ноября рестораторы и представители гостиничной, спортивной и развлекательной сфер города и области вышли на мирную акцию протеста под стены ЛОГА. Они протестуют против введения карантина выходного дня.

В большинстве крупных городов Украины акция протеста #МаюПравоПрацювати началась около 10 часов утра. Во Львове под стенами облгосадминистрации собрались более полутысячи участников. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как проходит акция протеста #МаюПравоПрацювати

Представители ресторанного, гостиничного и спортивного бизнеса пришли под стены ЛОГА в своей профессиональной одежде. В руках они держат плакаты с такими надписями:

"Нет полицейскому произволу! Мораторий на проверки!";

"Вы – наш приговор";

"Хватит издеваться";

"Без бизнеса нет экономики";

"Не закрывайте! Работают люди";

"Ресторанный бизнес – это миллион кормильцев".

Предприниматели, которые работают в гостинично-ресторанной и торговой сферах, считают, что карантин выходного дня, который планирует ввести правительство из-за пандемии коронавируса, уничтожит их бизнес.

Участники митинга хотят донести властям, что недопустимо вводить такие "дискриминационные ограничения отрасли общественного питания".

На акцию протеста пришел мэр Львова

На акцию протеста также пришел мэр Львова Андрей Садовый, чтобы поддержать местных предпринимателей. Он поблагодарил всех владельцев крупных и малых бизнесов за то, что они помогли львовским больницам на 60 миллионов гривен.

Мы были, есть и будем вместе с вами. Никакого глупого решения город принимать не будет. Если человек зайдет в кафе, где заняты 2 – 3 столика, о каком локдауне можно говорить,

– заявил Садовый.

Смотрите видео выступления Садового на акции протеста #МаюПравоПрацювати:

Что требуют участники акции протеста #МаюПравоПрацювати

Отмена всех ограничений на работу ресторанов.

Участники митинга выступают против введения карантина выходного дня.

Запрет на проверки заведений и отмена незаконных протоколов.

Отмена на время действия карантинных ограничений местных и государственных налогов и сборов.

Денежная компенсация каждому работнику и бизнесу, потерявшим доход за время карантина.

Отмена неадекватных противоэпидемических требований и введение адекватных европейских санитарных норм.

Уменьшение ставки НДС до 7%.

Недопущение повышения тарифов на электроэнергию.

Доступ к льготному кредитованию малого ресторанного бизнеса.

Консультация и согласование будущих ограничений с отраслевыми объединениями.

Смотрите фото акции протеста под стенами ЛОГА / Фото "Львовский портал"