ДТП произошло на улице Городоцкой. Виновнику аварии грозит ограничение свободы.

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Машину разбило вдребезги

Примерно в 23:15 на улице Городоцкой случилось крупное ДТП.

Столкнулись машины Skoda Octavia и "ВАЗ-2108".

В результате столкновения ВАЗ чрезвычайно пострадал – передняя часть его кузова смялась полностью.

Также травмировались 5 человек. В частности, пострадали 26-летний львовянин, водитель ВАЗ, и четверо его пассажиров – 26-летняя женщина и трое детей в возрасте 2, 4 и 7 лет.

В то же время в патрульной полиции Львовщины сообщили, что в результате ДТП травмировались 4 ребенка в возрасте 1, 3, 5 и 8 лет

Все пострадавшие попали в больницу.

Заметьте! Правоохранители призывают водителей неукоснительно соблюдать правила безопасности. Ни в коем случае не следует превышать безопасной скорости движения в населенных пунктах, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Также нужно тщательно следить за дорогой и не отвлекаться от управления автомобилем.



Во Львове столкнулись Skoda Octavia и "ВАЗ-2108" / Фото "Варта 1"

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника аварии докажут в суде, ему грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.



В результате ДТП пострадали 5 человек / Фото "Варта 1"



Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии / Фото "Варта 1"