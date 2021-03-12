В 2016 году во Львове водитель автобуса № 3А насмерть сбил 5-летнюю девочку на пешеходном переходе. Мужчину приговорили к 5 годам в тюрьме, а коммунальное предприятие "АТП-1" обязали выплатить родителям погибшей 4,4 миллиона гривен.

ДТП произошло 10 июня 2016 года на улице Шота Руставели. Девочка переходила дорогу вместе с бабушкой и сестрой.

К теме Компенсация – 500 тысяч гривен: суд наказал водителя, который насмерть сбил мальчика

Водитель не обратил внимания на крики прохожих

На углу улиц Зеленой и Шота Руставели 10 июня водитель коммунального автобуса № 3А Владимир Козак сбил 5-летнюю девочку.

Ребенок в то время переходил дорогу по пешеходному переходу вместе со своей бабушкой и сестрой.

Девочка получила травмы, которые были несовместимы с жизнью, и погибла на месте аварии.

Свидетели трагедии рассказали, что водитель никак не реагировал на крики прохожих.

Он протащил девочку по земле задними колесами.

Судебные процессы по этому делу длились более 4 лет.

Родителям должны возместить более 4 миллионов гривен

Лычаковский районный суд Львова 7 августа 2020 года вынес приговор водителю автобуса. Мужчину приговорили к 5 годам за решеткой. "АТП-1" обязали возместить родителям девочки почти 700 тысяч гривен моральной компенсации.

Родственники погибшей подали на это решение апелляцию. Также апелляцию подала семья водителя. Львовский апелляционный суд 5 марта вынес решение – оставить приговор водителю без изменений. Также коллегия судей в составе Игоря Стельмаха, Петра Каблака и Татьяны Урдюк обязала "АТП-1" возместить родителям погибшей почти 4,4 миллиона гривен моральной компенсации. Однако это решение еще можно обжаловать в Кассационном суде.