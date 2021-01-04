В канун Рождества, 6 января, люди, которые в силу определенных жизненных обстоятельств не имеют возможности почувствовать атмосферу праздника в семейном кругу, смогут совместно отведать традиционные рождественские блюда в УКУ. В свою очередь, на Рождество, 7 января, для нуждающихся организуют праздничные рождественские обеды на площади возле Пороховой башни.

Праздничные обеды для бездомных, малообеспеченных и пожилых людей организуют Центр учета и ночного пребывания бездомных лиц, Украинский католический университет, Сообщество Святого Эгидия и Сообщество взаимопомощи "Оселя". Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Праздничный ужин в канун Рождества

Работники Центра учета и ночного пребывания бездомных лиц 6 января в 17:00 накроют праздничный стол для людей, которые получают услуги в этом учреждении. Так, 50 человек, которые в силу разных жизненных обстоятельств не имеют жилья, смогут совместно отведать традиционные украинские блюда.

Рождественский ужин, как и каждый год, будет состоять из традиционных для украинского стола блюд. Это кутья, жареная рыба, вареники, пампушки. В организации ужина традиционно помогают благотворители и предприниматели, за что в учреждении им очень благодарны,

– сообщил руководитель управления социальной защиты ЛГС Игорь Кобрин.

Кобрин добавил, что рождественский ужин в Центре учета и ночного пребывания бездомных лиц проводится уже 12 год подряд. Он начнется, традиционно, с общей молитвы.

Также 6 января работники и студенты Украинского католического университета организуют благотворительную инициативу "Вифлеемское угощение" для 100 нуждающихся и одиноких людей. Организаторы "Вифлеемского угощения 2021" – деканат пастырских дел совместно с деканатом студенческой жизни УКУ.

Ежегодно праздничный ужин проходил в одном из корпусов УКУ на улице Хуторивка. Однако в этом году, для соблюдения всех карантинных норм, организаторы перенесли угощение в трапезную УКУ на улице Козельницкой. Празднование начнется в 13:30 с праздничного богослужения в университетском храме святой Софии – Премудрости Божией.

Праздничный ужин на Рождество

Каждый год сообщество Святого Эгидия в день Рождества, 7 января, организует большой рождественский обед для бездомных, малообеспеченных и пожилых людей.

В 2021 году празднование организуют на улице с соблюдением всех карантинных норм. Так, праздничное угощение будет проходить на площади возле Пороховой башни и на территории церкви Покрова Пресвятой Богородицы, расположенной на улице Лычаковской. Празднование начнется 10:00.

Также ОО "Сообщество взаимопомощи "Оселя" организует акцию "Рождественский Сочельник". Она состоится во время четверговой раздачи еды в 14:00 в сквере возле Пороховой башни. Здесь для 250 нуждающихся приготовят горячий суп и вручат праздничные пакеты с едой.