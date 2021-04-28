Многие улицы во Львове и Рудно 28 апреля останутся без света / 24 канал

Специалисты "Львовоблэнерго" продолжают ремонтировать электросети. Поэтому 28 апреля многие улицы во Львове и Рудно временно будут без электроснабжения.