Во Львове и Рудно 28 апреля будут выключать свет: список улиц
Многие улицы во Львове и Рудно 28 апреля останутся без света / 24 канал
Специалисты "Львовоблэнерго" продолжают ремонтировать электросети. Поэтому 28 апреля многие улицы во Львове и Рудно временно будут без электроснабжения.
Источник:"Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17: 00.
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Где не будет света во Львове с 09:00 до 17:00
- улица Папоротная – дома № 7–15, 22–48;
- улица Алмазная – дома № 21, 22–24;
- улица Ганкевича – дома № 11–19;
- улица Сяйво – дома № 2, 4, 6, 8, 11, 15, 23;
- улица Орельская – дома № 1 – 29;
- улица Самарская – все дома;
- улица Темницких – дома № 73-83а;
- улица Винница – все дома;
- улица Холодная – все дома.
Где не будет света в Рудно с 09:00 до 17:00
- улица Владимира Великого – дома № 1–13, 2–24, АТС/II;
- улица Огиенко – дом № 9 / II (школа);
- улица Центральная – дом №3 (магазин);
- улица Шептицкого – дом № 1 / II АТБ;
- улица Космонавтов – все дома;
- улица Цветочная – все дома;
- улица Вишневая – все дома;
- улица Вышенского – все дома;
- улица Родниковая – дома № 39 – 68;
- улица Галицкая – все дома;
- улица Лысенко – все дома;
- улица Драгоманова – все дома;
- улица Полевая – все дома;
- улица Боковая Садовая – все дома;
- улица Шевченко – дома № 83–85, 79–103, 104–132;
- улица Грушевского – дома № 120–124.
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