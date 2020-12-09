Во Львове на рынке микроавтобус сбил пенсионерку: женщина в больнице – фото
На одном из львовских рынков 8 декабря микроавтобус Renault Master сбил пенсионерку. 85-летняя женщина травмировалась, поэтому медики забрали ее в больницу.
Авария произошла около 10:30. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как микроавтобус наехал на пенсионерку
- ДТП произошло около 10:30 на одном из рынков в Сыховском районе Львова.
- За рулем микроавтобуса Renault Master находился 30-летний житель Самборского района.
- Он не заметил 85-летнюю пенсионерку и сбил ее.
- Женщина получила травмы, поэтому медики скорой помощи отвезли ее в больницу.
Что грозит виновному в ДТП
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи, – до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.
Микроавтобус сбил женщину на рынке около 10:30 / Фото полиции Львовщины
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