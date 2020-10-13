Вернулся в Киев: самолет, летевший из Борисполя во Львов, не смог сесть из-за тумана
В Международном аэропорту "Львов" 13 октября самолет, летевший из Борисполя во Львов, не смог совершить посадку из-за плохой погоды. Авиасудно вернулось обратно в бориспольский аэропорт.
На борту было 22 пассажира. Все они не смогли добраться до Львова. Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба аэропорта "Львов".
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Почему самолет не смог приземлиться во Львове
Во Львове утром 13 октября был сильный туман. Вероятно, именно изза этого самолет авиакомпании WIND ROSE, который совершал рейс WRC161 Борисполь-Львов, не смог совершить посадку во львовском аэропорту.
Авиакомпания объединила рейсы
Авиакомпания приняла решение вернуть самолет в Борисполь и объединить утренние и вечерние рейсы:
- Рейс WRC161 объединили с рейсом WRC163 – посадка во Львове в 16 часов 10 минут;
- Рейс WRC162 объединили с рейсом WRC164 – вылет из Львова в 17 часов 50 минут.
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