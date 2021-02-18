Во Львове правоохранители 17 февраля задержали на взятке заместителя начальника одного из отделов Управления защиты потребителей Госпродпотребслужбы во Львовской области. По информации СБУ, она за разные суммы обещала не принимать никаких мер по нарушениям, которые выявляла во время проверки деятельности предпринимателей.

Вскоре правоохранители сообщат чиновнице о подозрении. Женщине может грозить до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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Как чиновницу разоблачили на взятке

Во Львове детективы полиции и оперативники СБУ задержали на взятке заместителя начальника одного из отделов управления защиты потребителей Госпродпотребслужбы Львовщины.

По информации СБУ, чиновница наладила схему получения взяток от предпринимателей.

За разные суммы она гарантировала не принимать меры реагирования на выявленные во время проверок нарушения, в том числе наличие несертифицированной продукции.

Также чиновница обещала "не создавать искусственных препятствий в хозяйственной деятельности".

Женщину задержали во время получения очередной суммы взятки – 8 тысяч гривен.

Смотрите фото, как чиновницу задержали на взятке / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Сейчас правоохранители проводят санкционированные обыски и другие неотложные следственные действия. Также они решают вопрос относительно сообщения чиновнице о подозрении в "принятии предложения, обещании или получении неправомерной выгоды должностным лицом".

Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества. Вскоре суд изберет злоумышленнице меру пресечения. Правоохранители проверяют причастность других должностных лиц к этой коррупционной схеме.