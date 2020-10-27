Львовский ИТ Кластер совместно с учебно-методическим центром Digital learning запустили проект экспериментальной программы по информатике в школах Львова – IT Expert: School edition. Программу обучения изменят в соответствии с современными требованиями, а уроки будут проводить успешные программисты.

Целью проекта является популяризация ИТ среди учащихся 7 – 9 классов и повышения качества преподавания во львовских школах. Сейчас обновленные занятия будут проходить в СОШ № 98, лицее "Просвита", "Львовский" и лицее имени Ивана Пулюя. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Почему создали проект IT Expert: School edition

Проект создан при поддержке ИТ-компаний Львовского ИТ Кластера. Главным инициатором стала компания Abto Software. Идею также поддержали GlobalLogic, IT Step University и Softserve. Обновленную учебную программу по информатике планируют внедрять в 5 школах за год.

По мнению организаторов проекта, информатика – одна из важнейших дисциплин для овладения профессиями будущего. Поэтому преподавание предмета должно соответствовать быстрым темпам развития IT.

Предмет информатики должен развивать потенциал современных детей и направлять их в правильном русле. Он должен давать актуальные, практические знания, развивать детей, при том оставаться интересным и интригующим,

– рассказал CEO Abto Software и инициатор проекта Александр Музычук.

По словам Музычука, сейчас уроки информатики в школах отталкивают детей от предмета. Информатику нужно преподавать не теоретически, а практически. К тому же информация в ИТ устаревает быстрее, чем печатают учебники. Также, по мнению инициатора проекта, в школах катастрофически не хватает учителей, которые могли бы давать детям актуальные знания.

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Что будет на новых уроках информатики

Во время подготовительного этапа проекта специалисты проанализировали программу МОН.

Новую программу занятий построили по аналогии со спецкурсами , однако организаторы хотят сделать обучение понятным для каждого ученика.

, однако организаторы хотят сделать обучение понятным для каждого ученика. Специалисты дополнили учебные планы МОН практическими задачами и обновленной информацией для учащихся 7 – 9 классов.

Таким образом обучение будет иметь фокус на практические задачи – новые программы, редакторы и языки программирования. Такая программа поможет ученикам углубиться в мир ИТ и получить навыки, которые необходимы в современном мире.

– новые программы, редакторы и языки программирования. Такая программа поможет ученикам углубиться в мир ИТ и получить навыки, которые необходимы в современном мире. На уроках школьники будут работать над собственным проектом, в которых смогут реализовать свои идеи. Так, материал будет усваиваться лучше.

Благодаря полученным знаниям каждый ученик сможет создать проекты, которые принесут пользу обществу, или же даже в школе попробовать свои силы на простых фриланс-объектах.

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В школах будут преподавать программисты

Для того, чтобы школьники получали актуальные знания, в учреждениях среднего образования будут преподавать программисты, которые добыли практический опыт в крупнейших ИТ-компаниях Львова.

Сейчас в школах очень не хватает высококвалифицированных кадров, которые бы дали хороший фундамент ИТ-образования для учеников. Мы готовим новых преподавателей, отбираем и переквалифицируем тех, кто уже работает, что дает нам возможность глобально менять школьное образование,

– добавил CEO Digital learning Иван Шульба.

Обновленная программа по информатике уже стартовала в лицее "Просвита". А после осенних каникул она начнет действовать в СОШ № 98, лицее "Львовский" и лицее имени Ивана Пулюя. Также запланировано, что к проекту со второго семестра присоединятся и другие школы.