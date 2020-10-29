Во Львове в школах и детсадах начнут работать бассейны: что известно
До конца 2020 года во львовских школах и детских садах начнут работать 19 бассейнов. Всего в образовательных учреждениях города есть 28 бассейнов, но некоторые из них сейчас ремонтируют.
Во Львове в школах и садиках продолжается ремонт бассейнов. Сейчас ремонтируют 3 из них – в школах № 29, 72 и 86. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Что известно о бассейнах во львовских школах и детсадах
Управление образования Львовского горсовета активно работает над восстановлением бассейнов в школах и детских садах города. Всего во львовских учебных заведениях есть 28 бассейнов. Но работают только 18 – 15 действуют в школах и 3 – в детсадах.
Сейчас мы ремонтируем еще 3 бассейна: в школах № 29, № 72 и № 86. В школе № 29 планируем завершить работы до конца 2020 года. Два других (бассейна – 24 канал) откроют уже в 2021 году,
– рассказала главная педагог города Зоряна Довганык.
Управление образования готовит 7 проектно-сметных документаций для того, чтобы восстановить все другие бассейны во львовских учебных заведениях. В школе № 83 уже даже объявили торги.
Кроме того, в городе планируют создать открытые бассейны в школах № 67 и 100. По их строительству город проведет архитектурные конкурсы.
Всего во львовских учебных заведениях есть 28 бассейнов / Фото Львовского горсовета