Во Львове после продолжительной борьбы с болезнью умер украинский поэт и график Роман Садловский. В связи с пандемией коронавируса захоронение состоится в кругу самых близких людей поэта.

Садловский умер на 57 году жизни. Об этом на своей фейсбук-странице сообщила жена его брата Юрия Марианна Венцек-Садловская. Читайте также Пришел на литургию: во Львове возле церкви умер 53-летний мужчина – фото Что известно о Романе Садловском Роман Садловский родился 30 октября 1964 года во Львове.

В 1981 году он окончил Львовскую среднюю школу № 33, а в 1986 году – филологический факультет Львовского университета имени Ивана Франко.

Садловский работал преподавателем в системе профтехобразования, на библиотечной работе.

Он был автором поэтического сборника "Зимовка", книг визуальной поэзии "Сонные солнца" и "Два окна".

Также Садловский работал в области поэзографики.

Поэт принадлежал к литературной группе "Научное и художественное братство зорослова".

Садловский также входил в поэтическую группировку "ЛуГоСад", которую основали в 1984 году львовские поэты Иван Лучук, Назар Гончар (умер в 2009 году) и сам Роман Садловский.

В 1986 году они сами выдали альманахи ЛуГоСад I, ЛуГоСад II и сборники Гончара "Улыбающийся Елегион" и Садловского "Антология".

В связи с локдауном чин погребения состоится только в присутствии самых близких людей поэта.