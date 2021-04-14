Компания "Онур Конструкцион" выиграла тендер на реконструкцию самого длинного участка улицы Шевченко. Стоимость ремонта составляет более 186 миллионов гривен.

"Онур" будет ремонтировать участок от улицы Ярослава Мудрого до улицы Железнодорожной. Ее протяженность составляет 1,1 километра.

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Ремонт самой длинной части улицы Шевченко скоро начнется

Компания "Онур Конструкцион" выиграла тендер на ремонт самой длинной части улицы Шевченко протяженностью 1,1 километра. Стоимость реконструкции составит 186,6 миллиона гривен. Мэрия уже заложила деньги на ремонт в бюджете развития на 2021 год. Вскоре ЛКП "Львовавтодор" заключит соглашение с "Онур" на выполнение работ.

Согласно проекту, ремонт самой длинной части улицы Шевченко должны завершить до конца 2022 года. Здесь почти везде обустроят 3 полосы движения с выделенной полосой для общественного транспорта в направлении центра города. Однако на участке от улицы Ерошенко до Железнодорожной будет 4 полосы движения.

Также вдоль всей улицы обустроят велодорожки, островные остановки и места для парковки. Согласно проекту, дорогу уложат брусчаткой, а велодорожки – асфальтом.

Интересно! Компания "Онур Конструкцион" зарегистрирована в Киеве. Согласно данным аналитической системы YouControl, ее владельцами являются львовянин Олег Фарион и граждане Турции Онур и Исхан Четинджевиз. Последние несколько лет именно "Онур" выполняет главные ремонты дорог во Львове.



Вскоре начнется 3 этап ремонта улицы Шевченко / Фото ZAXID.NET

Коротко о ремонте улицы Шевченко во Львове