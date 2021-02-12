Во Львове 12 февраля случился пожар в одном из отделений "Альфа-Банка". Правоохранители подозревают, что возгорание возникло в результате поджога.

Пожар произошел около 3:00. Загорелось отделение "Альфа-Банка" на улице Сиховский. Читайте также На Львовщине сгорела дотла пилорама: фото пожарища Как случился пожар Около 3:00 правоохранителям поступило сообщение от оператора ГСЧС.

Мужчина рассказал, что в помещении банка на улице Сиховской случился пожар.

На место вызова приехали следователи.

Как установили правоохранители после локализации пожара, погибших и травмированных в результате возгорания не было.

Однако огонь повредил часть помещения площадью около 10 квадратных метров.

Во Львове горело отделение "Альфа-Банка" / Фото полиции Львовщины Правоохранители проводят расследование Следователи открыли уголовное производство за "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 10 лет за решеткой. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они назначили экспертизы. Следователи устанавливают причины возникновения пожара. Обратите внимание! По информации ZAXID.NET, в 2018 – 2019 годах во Львове было уже несколько поджогов отделений "Альфа-Банка". Тогда правоохранители открыли уголовные производства, однако результаты их расследований пока неизвестны.