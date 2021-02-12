Во Львове произошел пожар в отделении "Альфа-Банка": полиция расследует поджог – фото
Во Львове произошел пожар в отделении "Альфа-Банка" / ГСЧС Львовщины
Во Львове 12 февраля случился пожар в одном из отделений "Альфа-Банка". Правоохранители подозревают, что возгорание возникло в результате поджога.
Источник:полиция Львовщины
Пожар произошел около 3:00. Загорелось отделение "Альфа-Банка" на улице Сиховский.
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Как случился пожар
- Около 3:00 правоохранителям поступило сообщение от оператора ГСЧС.
- Мужчина рассказал, что в помещении банка на улице Сиховской случился пожар.
- На место вызова приехали следователи.
- Как установили правоохранители после локализации пожара, погибших и травмированных в результате возгорания не было.
- Однако огонь повредил часть помещения площадью около 10 квадратных метров.
Во Львове горело отделение "Альфа-Банка" / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 10 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они назначили экспертизы. Следователи устанавливают причины возникновения пожара.
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