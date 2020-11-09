Во Львове ночью 9 ноября случился пожар на балконе жилого дома. Владельцы в то время спокойно спали и едва не погибли.

Пожар возник на улице Джерельной около 1:27. Сейчас правоохранители расследуют причину возгорания. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как случился пожар

Неравнодушные львовяне позвонили пожарным и рассказали, что на втором этаже трехэтажного дома загорелся балкон.

Не теряя времени, спасатели выехали на место вызова. Там они увидели, что квартира уже охвачена дымом.

Работники МЧС надели средства защиты органов дыхания и начали тушить пожар.

В 01:40 пожар локализовали, а уже через 2 минуты пожарные полностью одолели пламя.

В ликвидации огня участвовали 12 спасателей и 2 единицы спецтехники.

В квартире работники МЧС нашли 2 человек, которые спокойно спали, когда их квартира горела.

Кто пострадал в результате пожара

Работники МЧС разбудили владельцев квартиры и вывели их на свежий воздух. Также на улицу вывели еще 4 человека из соседних квартир. В ГСЧС сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. Однако огонь уничтожил вещи и балкон квартиры.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара.