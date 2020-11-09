Во Львове случился сокрушительный пожар: владельцы квартиры спали и едва не сгорели
Во Львове ночью 9 ноября случился пожар на балконе жилого дома. Владельцы в то время спокойно спали и едва не погибли.
Пожар возник на улице Джерельной около 1:27. Сейчас правоохранители расследуют причину возгорания. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как случился пожар
- Неравнодушные львовяне позвонили пожарным и рассказали, что на втором этаже трехэтажного дома загорелся балкон.
- Не теряя времени, спасатели выехали на место вызова. Там они увидели, что квартира уже охвачена дымом.
- Работники МЧС надели средства защиты органов дыхания и начали тушить пожар.
- В 01:40 пожар локализовали, а уже через 2 минуты пожарные полностью одолели пламя.
- В ликвидации огня участвовали 12 спасателей и 2 единицы спецтехники.
- В квартире работники МЧС нашли 2 человек, которые спокойно спали, когда их квартира горела.
Кто пострадал в результате пожара
Работники МЧС разбудили владельцев квартиры и вывели их на свежий воздух. Также на улицу вывели еще 4 человека из соседних квартир. В ГСЧС сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. Однако огонь уничтожил вещи и балкон квартиры.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возникновения пожара.
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