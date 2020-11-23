Во Львове случился пожар: женщина потеряла сознание и не могла спастись – фото
Во Львове 23 ноября произошел пожар в пятиэтажке. 58-летняя жена владельца квартиры потеряла сознание и не могла спастись от огня.
Пожар возник в квартире на первом этаже пятиэтажки. Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства возникновения возгорания. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.
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Как случился пожар
- Сообщение о пожаре на улице Гашека поступило чрезвычайникам около 4:16.
- Местные жители рассказали, что загорелась квартира на первом этаже пятиэтажки.
- Не теряя времени, спасатели выехали на место вызова.
- В доме находилась жена владельца квартиры. 58-летняя женщина была без сознания.
- Местные жители до приезда спасателей вынесли ее на свежий воздух, где медики забрали женщину в больницу.
Пожар возник около 4:16 / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители расследуют обстоятельства пожара
Спасатели преодолели огонь в 4:28. В результате пожара в квартире сгорели вещи на площади 0,5 квадратного метра.
В ликвидации огня приняли 10 чрезвычайников и 2 единицы спецтехники.
Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания в квартире.
В квартире нашли 58-летнюю женщину без сознания / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства пожара / Фото ГСЧС Львовщины
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