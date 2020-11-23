Во Львове 23 ноября произошел пожар в пятиэтажке. 58-летняя жена владельца квартиры потеряла сознание и не могла спастись от огня.

Пожар возник в квартире на первом этаже пятиэтажки. Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства возникновения возгорания. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины. Читайте также На Львовщине случился смертельный пожар: погиб мужчина – фото Как случился пожар Сообщение о пожаре на улице Гашека поступило чрезвычайникам около 4:16.

Местные жители рассказали, что загорелась квартира на первом этаже пятиэтажки.

Не теряя времени, спасатели выехали на место вызова.

В доме находилась жена владельца квартиры. 58-летняя женщина была без сознания.

Местные жители до приезда спасателей вынесли ее на свежий воздух, где медики забрали женщину в больницу.

Пожар возник около 4:16 / Фото ГСЧС Львовщины Правоохранители расследуют обстоятельства пожара Спасатели преодолели огонь в 4:28. В результате пожара в квартире сгорели вещи на площади 0,5 квадратного метра. В ликвидации огня приняли 10 чрезвычайников и 2 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания в квартире.

В квартире нашли 58-летнюю женщину без сознания / Фото ГСЧС Львовщины

Правоохранители устанавливают обстоятельства пожара / Фото ГСЧС Львовщины