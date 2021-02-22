Несмотря на активную борьбу коммунальщиков с сосульками и нависаниями снега на крышах львовских домов, в городе из-за потепления случаются неприятные ситуации. Так, недавно на улице Князя Романа глыба снега упала на такси.

За последствия падения снега с крыш домов отвечает балансодержатель или владелец дома. Сейчас во Львове есть на балансе ОСМД и управляющих компаний очень много домов, поэтому они должны обеспечить очистку сосулек и снега с крыш.

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Как во Львове глыба снега упала на такси

Патрульная полиция Львовщины призывает владельцев автомобилей не парковаться под домами, где возможны оползни снега из-за потепления.

Только в центре за полдня снег с крыш упал на 6 автомобилей. Это те случаи, в которых вызвали патрульных. Призываем по возможности перепарковать свои транспортные средства, ведь из-за плюсовой температуры имеем оползни снега и падения сосулек с крыш,

– сообщили в полиции.

Правоохранители обнародовали видео с регистратора такси, на которое упал снег во время движения по улице Князя Романа. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Смотрите видео, как на машину упал снег:

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Кто отвечает за оползни снега

За последствия падения снега или сосулек с крыши отвечает балансодержатель или владелец здания, ведь именно он отвечает за надлежащее состояние дома. Адвокат Олег Мицик рассказал "Суспильному", что для того, чтобы получить возмещение за поврежденное имущество, нужно остаться на месте аварии и дождаться аварийного комиссара или патрульных.

"Если у водителя есть КАСКО, надо вызвать аварийного комиссара для фиксации повреждения. Если поврежденный автомобиль не застрахован по рискам КАСКО – вызвать патрульную полицию, которая составит осмотр и зафиксирует повреждения", – пояснил Мицик.

Для получения возмещения нужно точно зафиксировать место инцидента – сделать фото и видео. Затем состоится экспертиза, после которой можно обратиться в суд для взыскания денег за причиненный ущерб с балансодержателя или владельца дома.

По словам директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛМР Александра Одинца, если в результате падения сосульки или снега повредилось имущество, то также нужно позвонили на Горячую линию города по номеру 1580. Специалисты распределят такое обращение с исполнителями для реагирования. После этого можно позвонить в райадминистрацию, департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС или к балансодержателю дома – управляющей компании или ОСББ.